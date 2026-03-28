Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов

Будет облачно с прояснениями, без существенных осадков

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Утром местами туман, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер восточный, северо-восточный 3—8 м/с. Температура составит от +8 до +13 градусов. Утром на отдельных участках дорог гололедица.



Галия Гарифуллина