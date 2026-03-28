В Татарстане отменили режим ракетной опасности и открыли аэропорты

Ограничения действовали более двух часов

В Татарстане отменили режим ракетной опасности, сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике. Ограничения действовали чуть более двух часов, с 4:57 до 7:08 мск (первое уведомление от ведомства пришло в МАХ, — прим. ред.).

Также в республике открыли аэропорты Казани и Нижнекамска.

