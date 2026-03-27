Казанский ГАУ создал опрыскиватель нового типа

17:51, 27.03.2026

Устройство формирует замкнутое туманообразное облако препарата, обрабатывая растения без попадания на грунт

Фото: Артем Дергунов

Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали и запатентовали опрыскиватель, который создает вокруг растения замкнутое туманообразное облако препарата, не распыляя химикаты на грунт, пишет ТАСС.

Принцип работы устройства отличается от традиционных штанговых и вентиляторных опрыскивателей: спираль с распылителями охватывает растение, формируя равномерное облако внутри спирали. Это сокращает расход препарата и сохраняет полезную микрофлору почвы.

Разработка создана в Институте механизации и технического сервиса Казанского ГАУ сотрудниками кафедры «Общеинженерные дисциплины» под руководством доцента Геннадия Пикмуллина.

Ранее «Реальное время» писало, что казанские ученые нашли способ в два раза повысить урожайность кукурузы.

Ариана Ранцева

Новости партнеров

Читайте также