Казанский ГАУ создал опрыскиватель нового типа
Устройство формирует замкнутое туманообразное облако препарата, обрабатывая растения без попадания на грунт
Ученые Казанского государственного аграрного университета разработали и запатентовали опрыскиватель, который создает вокруг растения замкнутое туманообразное облако препарата, не распыляя химикаты на грунт, пишет ТАСС.
Принцип работы устройства отличается от традиционных штанговых и вентиляторных опрыскивателей: спираль с распылителями охватывает растение, формируя равномерное облако внутри спирали. Это сокращает расход препарата и сохраняет полезную микрофлору почвы.
Разработка создана в Институте механизации и технического сервиса Казанского ГАУ сотрудниками кафедры «Общеинженерные дисциплины» под руководством доцента Геннадия Пикмуллина.
Ранее «Реальное время» писало, что казанские ученые нашли способ в два раза повысить урожайность кукурузы.
