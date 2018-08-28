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Сотрудничать со спецслужбами в России Telegram не будет — Дуров

15:20, 28.08.2018
Сотрудничать со спецслужбами в России Telegram не будет — Дуров
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале прокомментировал ситуацию с новой политикой конфиденциальности.

Он заявил, что сотрудничать с российскими спецслужбами не будет по двум причинам:

  1. из-за требований не IP-адреса и номера телефона, а доступа ко всем перепискам всех пользователей;
  2. из-за «охоты» на Telegram в России.

«В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», — написал он.

Напомним, сегодня стало известно о новой политике конфиденциальности в мессенджере. По новым правилам, Telegram будет выдавать IP-адрес и номер телефона подозреваемых в терроризме по решению суда. Дуров заявил, что это способ воспрепятствовать террористам.

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