Медведев: Россия будет добиваться целей СВО военными средствами

В ходе интервью заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал ход специальной военной операции и ряд международных вопросов.

По его словам, Россия будет добиваться целей СВО военными средствами. Медведев также сообщил, что с начала 2026 года контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тыс. человек.

Он отметил, что в настоящее время необходимости объявлять новую волну мобилизации нет.

Также Медведев заявил, что у России «все в порядке с оружием» и при необходимости оно будет применяться.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, он выразил мнение, что мирное разрешение конфликта в регионе в ближайшее время невозможно. Кроме того, по его словам, возможная наземная операция США в Иране будет грозить Вашингтону последствиями, сопоставимыми с войной во Вьетнаме, из которой США «не могли найти достойный выход».



Ариана Ранцева