США передали Украине позицию России по Донбассу

Марко Рубио заявил, что дальнейшее развитие конфликта зависит от решений Киева

США довели до сведения Украины позицию России по Донбассу, после чего решение остается за Киевом. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет RT.

По его словам, конфликт может продолжиться, если Украина не примет «определенные решения» и не пойдет на уступки. Рубио также отметил, что гарантии безопасности со стороны США не будут действовать до завершения конфликта.

Кроме того, вице-президент США допустил возможность перенаправления оружия, предназначавшегося Киеву, на Ближний Восток.



Ариана Ранцева