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Telegram решил передавать данные пользователей ФСБ

13:47, 28.08.2018
Telegram решил передавать данные пользователей ФСБ
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Telegram изменил Политику конфиденциальности. Теперь он будет выдавать IP-адрес и номер телефона спецслужбам, в случае, если будет соответствующее решение суда.

«В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале https://t.me/transparency в отчете, публикуемом каждые полгода», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Код Дурова».

Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургской «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн рублей. Как утверждает компания, эта сумма является убытком, который она понесла после попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.

ТехнологииIT
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