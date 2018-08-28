Telegram решил передавать данные пользователей ФСБ

Telegram изменил Политику конфиденциальности. Теперь он будет выдавать IP-адрес и номер телефона спецслужбам, в случае, если будет соответствующее решение суда.

«В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, то мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдёт, то информация об этом будет опубликована в канале https://t.me/transparency в отчете, публикуемом каждые полгода», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Код Дурова».



Ранее Арбитражный суд Москвы отклонил иск петербургской «Инвестори» к Роскомнадзору о взыскании 5 млн рублей. Как утверждает компания, эта сумма является убытком, который она понесла после попыток ведомства заблокировать мессенджер Telegram.