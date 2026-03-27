В аэропорту Казани объяснили задержку вылетов нескольких рейсов

Ночью рейсы из Санкт-Петербурга, Хургады, Краснодара и Екатеринбурга перенаправили на запасные аэродромы в Бегишево и Самару

В ночь с 26 на 27 марта рейсы, которые летели в Казань из Санкт-Петербурга, Хургады, Краснодара и Екатеринбурга, перенаправили на запасные аэродромы в Бегишево и Самару. Причина корректировок — туман и видимость менее 300 метров в районе казанского аэропорта, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Данная мера вызвала задержку вылетов нескольких рейсов из Казани, а также стала причиной несвоевременного прибытия воздушных судов в Казань.

— Обращаем внимание, что решение об уходе на запасной аэродром принимает командир воздушного судна. В настоящее время службами аэропорта и авиакомпаний ведется работа по скорейшему восстановлению суточного плана полетов указанных рейсов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги в соответствии с ФАП-82, пассажирам с детьми предоставляется комната матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Казани задерживаются семь рейсов на вылет. Один из них перенесли на 11 часов.

Никита Егоров