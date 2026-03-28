В аэропорту Казани задержаны три рейса на вылет

Ранее стоянку воздушных судов закрывали на фоне объявления в республике режима ракетной опасности

В казанском аэропорту задержано три рейса на вылет. Такие данные следуют из онлайн-табло стоянки воздушных судов.

Так, рейс TK 430 в Стамбул вылетит на 3,5 часа позже, чем планировалось, а именно в 13:50. Самолет рейса SU 1277 Казань — Москва (Шереметьево) стартует в 12:50 вместо 10:10, а рейс FV 6594 в Санкт-Петербург задержан на два часа. Вылет в культурную столицу перенесен на 13:20.

Ранее в Татарстане объявляли режим ракетной опасности. Ограничения действовали чуть более двух часов, их сняли в 07:08. В связи с этим казанский аэропорт временно закрывали, воздушная гавань открылась для приема и вылета воздушных судов после отмены режима «Ракетная опасность».

