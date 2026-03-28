Бизнес-обзор: в «Мегастрое» сменился гендиректор, еще одну компанию Тагира Сунгатуллина хотят обанкротить

На этой неделе в ООО «Агава», занимающемся развитием торговой сети гипермаркетов «Мегастрой», сменился генеральный директор — компанию возглавила Майя Бернацкая. А ООО «СПЦ 24», которое занимается прокатом и арендой спецтехники, заявило о намерении обанкротить еще одну компанию Тагира Сунгатуллина. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Малыгин сменил гендиректора в компании-владельце «Мегастроя»

В ООО «Агава», которое является владельцем сети гипермаркетов «Мегастрой», сменился гендиректор. С 25 марта им стала Майя Бернацкая.

До этого, с января 2023-го, «Агавой» руководила Анастасия Кузьмина. Комментируя назначение «Реальному времени», владелец и основатель «Мегастроя» Владимир Малыгин заявил, что кадровые изменения вызваны развитием компании и необходимостью ее усиления: «Анастасия Кузьмина — это наш сотрудник, которая работает в компании уже 15 лет, росла и развивалась вместе с ней. Сегодня это по-настоящему достойный генеральный директор компании».

Сеть «Мегастрой» работает с 2002 года и занимается продажей товаров для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY, или «сделай сам». В нее входят 12 гипермаркетов по всему Татарстану, четыре из которых находятся в Казани, два — в Набережных Челнах, два — в Ульяновске, по одному — в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске.

Согласно последним финансовым данным, которые датируются 2024 годом, выручка «Мегастроя» составила 21,3 млрд рублей, прибыль — 1,3 млрд. Чистые активы оцениваются в 8,2 млрд рублей.

Прокатчик спецтехники пришел за второй компанией Тагира Сунгатуллина

В прошлом обзоре «Реальное время» писало о новой попытке обанкротить челнинский трест «Камдорстрой» местного депутата Тагира Сунгатуллина. 19 марта о своем намерении обратиться в суд заявил арбитражный управляющий Ильназ Сабиров, представляющий челнинскую компанию «СПЦ 24», которая летом 2024 года поставила «Камдорстрою» несколько бульдозеров, экскаваторов и виброкаток. В обещанный срок заказчик не расплатился, поставщику пришлось взыскивать долг в размере 5,5 млн рублей в арбитраже. В ноябре 2025 года суд удовлетворил его требования. На основании этого решения кредитор намерен добиваться банкротства должника.

Спустя ровно неделю «СПЦ 24» пришла за другой компанией Сунгатуллина — ООО «РБР 16». О намерении признать фирму банкротом все тот же Ильназ Сабиров сообщил 16 марта. Причина — задолженность «РБР 16» перед «СПЦ 24» по договору оказания услуг спецтехникой, а также перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом. В сентябре 2025-го Арбитражный суд Татарстана взыскал с компании Сунгатуллина 66,9 млн рублей (41,6 млн — основной долг, 25,3 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные с 2 декабря 2022-го по 20 июня 2025-го).

«СПЦ 24» занимается прокатом и арендой спецтехники в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В 2025 году выручка компании составила 60,5 млн рублей, чистая прибыль — всего 329 тыс. рублей.

Что касается «РБР 16», то ее руководителем и бенефициаром является депутат Горсовета Набережных Челнов Тагир Сунгатуллин. В 2024-м выручка компании составила 9,9 млрд рублей, прибыль — 68 млн рублей. Занимается преимущественно реконструкцией дорог в автограде и около него. Из последних крупных госконтрактов — ремонт улицы Машиностроительной в Челнах (329 млн рублей), Автозаводского проспекта (250 млн рублей), ремонт моста через реку Шильну (713,2 млн рублей) и т. д.

В одной из старейших гостиниц Казани впервые с начала 2000-х сменился руководитель

Бессменный с июля 2002 года генеральный директор одной из старейших гостиниц Казани — «Волга» Надежда Искакова покинула пост. С 19 марта кресло руководителя заняла Регина Заляева. Человек для гостиницы она явно не новый — известно, что в 2020-м Заляева работала начальником отдела продаж «Волги».

Согласно открытой информации, пятиэтажная гостиница была построена в 1964 году. Имеет 155 номеров и пять этажей. В 1967 году здесь останавливалась известная французская певица Мирей Матье — в честь нее назван один из номеров.

Выручка гостиницы в 2025 году составила 173,3 млн рублей, прибыль — 3,2 млн рублей.

КАМАЗ надеется завершить год без убытков

На этой неделе «Реальное время» писало, что ООО «Пивоман-Казань», управляющее 52 точками в городе, исключило из видов своей деятельности девять видов ОКВЭД, связанных с розничной торговлей алкогольными напитками. Теперь, согласно видам деятельности, точки продажи пива станут больше похожи на продуктовые магазины. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПАО «КАМАЗ» может завершить 2026 год без чистой прибыли, однако татарстанская компания надеется отработать текущий год без убытков, сообщил гендиректор автогиганта Сергей Когогин. «Рынок по итогам года мы пока оцениваем в 45 тысяч штук, максимум — 50 тысяч», — сказал он.