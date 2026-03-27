СИБУР увеличил расходы на зарплаты в Татарстане до 26,8 млрд рублей

Зарплаты на «Нижнекамскнефтехиме» выросли на 17,6%, на «Казаньоргсинтезе» — на 12,1% по итогам 2025 года

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

В 2025 году расходы на оплату труда сотрудников казанских и нижнекамских предприятий СИБУРа достигли 26,8 млрд рублей, что на 15,7% больше, чем в 2024 году (23,2 млрд рублей). Об этом говорится в отчетности по РСБУ.

На «Нижнекамскнефтехиме» зарплаты выросли на 2,7 млрд рублей (+17,6%), до 18,1 млрд рублей, на «Казаньоргсинтезе» — на 937 млн рублей (+12,1%), до 8,7 млрд. Совокупные отчисления на социальные нужды составили 8,2 млрд рублей (+15,6%), расходы на производственное обучение — 93,6 млн рублей (+96,7%).

Предприятия в 2025 году произвели 4,1 млн тонн товарной продукции (+14%): «Нижнекамскнефтехим» — 3 млн тонн (+15%), «Казаньоргсинтез» — 1,1 млн тонн (+10%).

Ариана Ранцева