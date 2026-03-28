В Казани прозвучали сирены
В 04:57 мск в Татарстане объявили режим ракетной опасности
В Казани прозвучали сирены, передает корреспондент «Реального времени». Оповещение длилось четыре минуты: с 05:34 до 05:38 мск.
Ранее в Татарстане объявили режим ракетной опасности. Ограничение действует с 04:57 мск.
По данным СМИ, ракетную опасность примерно в то же время, что и в Татарстане, также объявили в Самарской, Брянской, Оренбургской, Волгоградской, Пензенской областях и Пермском крае.
