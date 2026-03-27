Один из авторов Красной книги Татарстана умер на 98-м году жизни

Российский зоолог-герпетолог Валериан Гаранин умер на 98-м году жизни. В историю науки он вошел как один из редакторов и составителей Красной книги Татарстана. Также ученый стоял у истоков научных исследований на территории Волжско-Камского заповедника, сообщили в пресс-службе КФУ.

Гаранин — выпускник биолого-почвенного факультета КФУ. С 1952 года он работал в Институте биологии Казанского филиала Академии наук СССР лаборантом зоолаборатории. Потом ученый трудился младшим и старшим научным сотрудником. В 1965-м он защитил кандидатскую диссертацию по биологическим наукам.

В разные годы ученый был вторым секретарем Молотовского райкома ВЛКСМ Казани и завотделом Высокогорского райкома КПСС ТАССР. С 1970-го — завкафедрой охраны природы и замдекана биолого-почвенного факультета КФУ. Также Гаранин выступал в качестве организатора исследований на территории Волжско-Камского заповедника и в зоне затопления при строительстве Куйбышевского водохранилища.

За время своей научной деятельности Гаранин написал больше 350 научных публикаций. Также его награждали медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «В память 1000-летия Казани» и многими другими знаками отличия.

Ранее сообщалось, что руководитель проектов ПАО «КАМАЗ» умер на 68-м году жизни.

Никита Егоров