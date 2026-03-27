«Снисхождения не заслуживают»: в Казани огласили обвинительный вердикт по делу «бригады Джамая»

Присяжные Приволжского райсуда провели в совещательной комнате менее двух часов и вынесли решение единогласно

Только что в Приволжском суде Казани огласили вердикт присяжных по делу о жестоком убийстве в 1993 году и покушении в 2001 году. Коллегия народных судей приняла решение единогласно и признала предполагаемых членов «бригады Джамая» Андрея Нейдерова и Марата Гатиятуллина виновными в обоих преступлениях, передает с места журналист «Реального времени».

Также посмертно виновным в покушении присяжные признали Виталия Фадеева.

На вопросы о снисхождении фигурантов по каждому эпизоду коллегия единогласно решила: «Снисхождения не заслуживают».

Вкратце напомним, дело так называемой бригады Джамая районный суд рассматривает повторно. Год назад коллегия присяжных признала пятерку подсудимых невиновными, после чего на свободу вышли Марат Гатиятуллин, Андрей Нейдеров, Виталий Фадеев и Олег Веселов, а Ринату Хабибуллину отменили домашний арест. Летом 2025-го Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор, но к старту нового процесса обвиняемый Фадеев успел уйти из жизни, Веселов заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на фронт, а дело Хабибуллина выделили в отдельное производство, поскольку его обвинения с другими не пересекаются.

В настоящее время суд рассматривает дело против Нейдерова и Гатиятуллина, причем с января оба вновь находятся под стражей — меру пресечения им изменили в связи с информацией от стороны обвинения о давлении на потерпевших.

Напомним самый тяжкий эпизод данного дела. По версии силовиков, в 1992 году внутри ОПГ «Борисковские» образовалась группировка «бригада Джамая». В мае 2001-го ее лидер Равиль Гатиятуллин (скончался в 2020-м, до начала суда) приказал устранить представителя молодежной группировки «бригада Мансура» Дамира Сунгатуллина.

Как полагала сторона обвинения, жертву подпоил в ресторане и вывез на площадку швейной фабрики «Девон» один из группировщиков Алексей Куликов (ныне покойный), а там их встретили Марат Гатиятуллин (племянник Джамая), Веселов и Андрей Нейдеров и вместе с подельником хладнокровно расстреляли пьяного, а затем закопали тело на территории фабрики.



Также Гатиятуллину, Нейдерову и Фадееву вменяли покушение на убийство участника конкурирующей группировки Хайруллина в 1993 году. По версии следствия, в Хайруллина стреляли не менее шести человек, он получил одно огнестрельное ранение и был спасен врачами.

Нейдеров и Гатиятуллин категорически отрицали вину. При этом первый подтверждал лишь одно обстоятельство — помогал Куликову закапывать тело убитого на фабрике, но свидетелем и тем более участником расправы не был.

Обсудить последствия обвинительного вердикта суд планирует 15 апреля.

