Возвращение Рейнольдса и дуэль Бингэма с Бако: УНИКС снова не смог одолеть «Зенит»

Но хорошая новость есть — казанцы в ближайшее время не встретятся с ЦСКА в рамках Winline Basket Cup

Фото: Динар Фатыхов

Проигрыш «Зениту» со счетом 77:85 не помешал УНИКСу занять 1-е место в группе Б и выйти в «Финал четырех» Winline Basket Cup. Однако радость от попадания в решающую стадию омрачают проблемы: команда продолжает терять игроков из‑за травм, а плотный график — матчи каждые три дня — ставит под вопрос готовность к борьбе за трофей. О том, как будущий игрок казанцев Ксавьер Манфорд усилит состав, почему главный тренер Велимир Перасович не очень доволен последними подписаниями и какие испытания ждут казанцев в ближайшие месяцы, — в материале «Реального времени».



«Мы подписываем игроков исходя из своих возможностей»

Матчи между УНИКСом и «Зенитом» уже традиционно сопровождаются кадровыми перестройками. Сегодня казанский клуб объявил о подписании 33-летнего американского защитника Ксавьера Манфорда. «Рулевой» бело-зеленых Перасович пока воздержался от преждевременных оценок способностей новичка, отметив лишь, что клуб действует в условиях ограниченного бюджета:

— Мы подписываем игроков исходя из своих возможностей. Конечно, иногда хотелось бы подписать кого‑то посильнее, но приходится ориентироваться на то, что реально доступно. Мы рассчитываем, что этот игрок поможет нам улучшить игровые ситуации «один на один». Сейчас у наших главных конкурентов, таких как «Зенит» и ЦСКА, есть баскетболисты с высоким индивидуальным мастерством, а нам как раз не хватает именно таких игроков.

При этом у хозяев до сих пор отсутствуют важнейшие игроки — Дишон Пьер, Алексей Швед и Пэрис Ли. Перасович уточнил, что Швед уже находится на финальной стадии восстановления, в то время как возвращение Пэриса Ли откладывается на неопределенный срок. Травма Пьера, полученная в последней встрече, признана наиболее серьезной.

Несмотря на потери, коллектив выполнил задачу по выходу в «Финал четырех». Михаил Беленицкий и главный тренер сошлись во мнении, что ключевым моментом стало отсутствие необходимости играть против ЦСКА на данном этапе. Это их давний психологический барьер.

Исмаэль Бако сыграл всего четыре минуты — всему виной стал Маркус Бингэм

У «Зенита» же все было на мази — даже их тренер Деян Радоньич был крайне улыбчив на пресс-конференции. У него разыгрался экс-игрок НБА Джонни Джузэнге — на его счету 13 очков, 5 подборов и 5 передач при 6 из 12 попыток из-за дуги с игры за 23 минуты. В строй вернулся Исмаэль Бако, восстанавливавшийся после травмы кисти, — но сыграл лишь четыре минуты в старте. Его заменили после пары блок‑шотов от казанского центрового Маркуса Бингэма.

— С ним все в порядке. Просто это вопрос игрового ритма, — пояснял за Бако Радоньич.

При этом игрок «Зенита» Андрей Воронцевич сказал, что дал Бако свою установку на игру:

— На тренировке сказал ему, что здесь он не имеет права промахиваться! Важно вселять уверенность в партнеров по команде. Я всегда стараюсь поддерживать ребят, говорить, что они лучшие, — ответил на вопрос «Реального времени» экс-игрок УНИКСа, игравший здесь с 2021 по 2023 год.

Ксавьер Мун, недавно вернувшийся после травмы, провел свой лучший матч: он набрал 27 очков и повторил четвертый результат Кубка по результативности. Рекорд турнира принадлежит Касперу Уэйру — 31 очко.

Радоньич отметил, что это лучшая игра Муна в текущем сезоне. Тренер добавил, что игрок не всегда способен демонстрировать такой уровень, но если он сможет поддерживать его в дальнейшем, это существенно усилит команду.

Напряженный матч «выбил» лидера «Зенита»: площадку покинул Георгий Жбанов

Первая четверть осталась за хозяевами — в их составе особенно выделялся вернувшийся после травмы Джален Рейнольдс. Однако создать серьезный задел команде бело‑зеленых не удалось: преимущество составило всего +4.

Решающей для исхода матча стала вторая четверть — именно ее казанцы проиграли с разницей в 21 очко. В этот период кольцо УНИКСа фактически взял под контроль Георгий Жбанов: он набрал пять очков подряд. Его результативность поддержали Джузэнг и Мун.

— Не смогли совладать с эмоциями, и за одну четверть сильно оторвались, а потом нам было тяжело их догонять, — объяснялся Беленицкий.

Ключевым моментом игры стал рывок 13:0, который полностью изменил ее ход. К большому перерыву «Зенит» ушел с комфортным преимуществом — 52:35. Однако в этот момент Жбанов покинул площадку из‑за подозрения на травму: баскетболист держался за ногу в области паховой мышцы. На текущий момент информация о его состоянии не уточняется.

После смены сторон «Зенит» играл по счету и не позволил сопернику вернуться в игру.

Далее у УНИКСа непростое расписание — у игроков домашние матчи против «Локо» (29 марта), «Самары» (1 апреля), «Уралмаша» (4 апреля), «Автодора» (7 апреля).

— В таком ритме играть тяжело всем. В основном лидерам, которые берут на себя много бросков. Но надеюсь, что с каждым следующим матчем травмированные баскетболисты потихоньку будут возвращаться, и уже к решающей стадии мы будем выступать максимально полным составом и закроем проблемные моменты. Тяжеловато, потому что много матчей подряд: за март семь игр получается, каждые три дня играем. Но опять же, это спорт, — сетовал Беленицкий.



Статистика матча турнира Winline Basket Cup:

УНИКС — «Зенит» — 77:85 (23:19, 12:33, 19:16, 23:17).

Лидеры казанцев: Маркус Бингэм (20 + 6 подборов), Андрей Лопатин (15 + 5 подборов), Джален Рейнольдс (14), Дмитрий Кулагин (14 + 6 передач).

Лидеры питерцев: Ксавьер Мун (27), Георгий Жбанов (14), Джонни Джузенг (13 + 5 подборов + 5 передач), Лука Шаманич (10).

