Метшин одобрил проекты реновации полуострова Локомотив

На первом участке построят современное здание тренировочной базы

Мэр Казани Ильсур Метшин одобрил представленные проекты по реновации территории на полуострове Локомотив. Предложения представил Казанский завод малотоннажной химии, владельцем которого выступает Ринат Арсланов. Он предложил трансформацию двух участков на полуострове — парусной школы «Авиатор» и территории на углу улиц Альфреда Халикова и протопопа Аввакума, сообщила пресс-служба мэрии.

На первом участке, а именно на территории детской парусной школы «Авиатор», построят современное здание тренировочной базы, куда войдут учебные классы для школы, тренерские, раздевалки, сушилки, мастерская по ремонту спортинвентаря, эллинг хранения для спортивных яхт.

мэрия Казани

Территорию спортшколы планируют разделить на зону хранения яхт, зону отдыха с возможностью организации кемпинга при проведении региональных соревнований и зону спорттренажеров с универсальной спортивной площадкой. Входную группу для учеников обустроят с восточной стороны участка вдоль фасада исторического здания «Прилуцкий молельный дом».

На территории от Волги до пересечения двух улиц создадут «парадный вход» для яхт-клуба. Гостей там будет встречать павильон — «Капитания», где разместят федерацию судомодельного спорта с мастерскими и администрацию яхт-клуба.

В составе благоустройства территории предполагается обустройство спортивной зоны с тремя площадками для пляжного волейбола и площадки «воркаут».

Проект разделен на очереди с реализацией в несколько лет и предполагает вложения частных средств.

Ранее сообщалось, что в ансамбле домов В.И. Щетинкина в Казани откроют бутик-отель, на объекте побывал Метшин.

Никита Егоров