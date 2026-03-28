В АИР Татарстана ищут заместителя руководителя по проектам

От кандидата ждут «готовности делать Татарстан лидером инвестиций 24/7»

Глава АИР Татарстана Талия Минуллина. Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Агентство инвестразвития Татарстана объявило о вакансии замруководителя по проектам. Ведомство ищет энергичного кандидата, который умеет безупречно управлять дорожными картами, сообщили в телеграм-канале АИР республики. Напомним, что руководителем данного агентства является Талия Минуллина.

Из других требований к человеку, претендующему на данную должность: мастерство переговоров на высшем уровне и «готовность делать Татарстан лидером инвестиций 24/7».

При этом уровень дохода для данной позиции не указан. Подробности можно узнать по телефону: +7 (843) 570-40-01.

Никита Егоров