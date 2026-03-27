Медведев заявил об отсутствии необходимости новой мобилизации
По его словам, тех, кто заключил контракт, достаточно для выполнения боевых задач
Необходимости объявлять новую волну мобилизации в России нет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии РИА «Новости».
По его словам, количества граждан, заключивших контракт, достаточно для выполнения всех боевых задач.
