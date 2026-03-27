В КФУ прервали научные изыскания из-за недобросовестных действий поставщика

Техника приехала с опозданием, а при монтаже ученые выявили критические дефекты

Научные изыскания КФУ оказались прерваны из-за недобросовестных действий поставщика.

Как сообщила пресс-служба УФАС России по Татарстану, университету требовалось установить сложное оборудование, которое помогает моделировать процессы в горных породах для геологии и нефтянки. Для этого был объявлен аукцион с ценой в 6 млн рублей, который выиграл московский предприниматель. Однако техника приехала с опозданием, а при монтаже ученые выявили критические дефекты.

Попытки вернуть оборудование в рабочее состояние длились два года и завершились внесением поставщика в РНП (реестр недобросовестных поставщиков). На ближайшие два года предприниматель из Москвы лишен права участия в госзакупках.

Никита Егоров