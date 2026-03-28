В Татарстане ввели режим ракетной опасности

05:31, 28.03.2026

Ограничения действуют с 04:57 мск

В Татарстане введен режим ракетной опасности. Об этом сообщили в приложении ГУ МЧС России по республике.

Ограничения действуют с 04:57 мск, следует из сообщения.

По данным СМИ, ракетную опасность примерно в то же время, что и в Татарстане, также объявили в Самарской, Брянской, Оренбургской, Волгоградской, Пензенской областях и Пермском крае.

Никита Егоров

