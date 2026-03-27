В Казани осужден и освобожден от наказания экс-начальник отдела арбитража Татарстана

Кроме него, приговор вынесли еще девяти фигурантам «картриджного» дела

Руслан Сабиров (слева). Фото: Ирина Плотникова

Виновным в превышении должностных полномочий по делу о госзакупках контрафактных картриджей признали сегодня бывшего начальника административно-хозяйственного отдела Арбитражного суда Татарстана Руслана Сабирова. Вахитовский суд Казани приговорил его к двум годам лишения свободы условно и тут же освободил от наказания за истечением срока давности, передает журналист «Реального времени».

По этому же делу за решетку на 7 лет отправлен обвинявшийся в создании преступного сообщества бизнесмен Владимир Абросимов. При этом само существование ОПС суд посчитал недоказанным и исключил эту статью из обвинения, а наказание Абросимову и другим фигурантам дела назначил по 12 эпизодам мошенничества с производством и поставкой для государственных нужд картриджей с чужими товарными знаками.

В числе потерпевших — арбитраж и два министерства Татарстана, казанский госпиталь для ветеранов войны, а также Департамент экономического развития Москвы и управление делами Воронежской области. Кроме того, потерпевшими признали производителей — Hewlett-Packard и Oki.

Общий ущерб по делу превысил 30 млн рублей.

Кроме Абросимова, суд сегодня отправил за решетку на 5,5 года Александра Капитонова, директора и владельца московской фирмы по торговле офисной техникой «Алекс-К». Остальным обвиняемым назначили условные сроки.

В прениях главный фигурант утверждал, что у его преследования есть «заказчик» из числа экс-сотрудников МВД, и подчеркивал — никаких нареканий к качеству поставленного товара бюджетные организации не высказывали, а еще отмечал — речь шла о производстве и поставках совместимых аналогов, качество которых успели оценить и в России, и за рубежом.

