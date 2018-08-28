К чемпионату WorldSkills-2019 в Казани планируют запустить беспилотное такси

К чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 в Казани планируют запустить беспилотное такси, которое уже сейчас тестируется в Иннополисе.

«Наша главная задача показать, что в нашей стране мы ничем не хуже кого-то. В Европе пока такого нет. Нам важно всю эту систему отработать, на следующий год <...> мы надеемся, не только Иннополис, но и жители Казани смогут пользоваться возможностями беспилотных автомобилей», — сказал Минниханов.

Напомним, запустили беспилотное такси сегодня. Авто будет ездить между пятью точками и подвозить местных жителей. По словам представителей «Яндекса», это первое в Европе беспилотное такси, курсирующее по городским улицам. Первым пассажиром автобеспилотника стал Рустам Минниханов, а вторым — корреспондент «Реального времени». Подробнее о том, как это было, читайте в нашем материале.