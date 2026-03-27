Проект кампуса «Алабуга-Политех-Менделеевск» получил заключение
Информация о положительном заключении на строительство размещена на сайте ЕГРЗ
В Менделеевске планируют построить новое профессиональное учебное заведение. Проект строительства кампуса «Алабуга-Политех-Менделеевск» с приобретением мебели, оборудования и инвентаря получил положительное заключение. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).
Ранее о планах создания в городе собственного учебного заведения сообщал Радмир Беляев. По его словам, для сохранения и удержания молодежи в Менделеевске подготовлена целая стратегия.
Он отмечал, что появление собственного образовательного учреждения может помочь удержать молодых людей в городе и районе. Сейчас, по его данным, в родной город возвращаются только 6% выпускников из числа жителей Менделеевска.
