Капремонт ВПП аэродрома Бегишево в Татарстане получил заключение экспертизы
На работы выделят дополнительные 10 млн рублей после ранее запланированных 28 млн
Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы на аэродроме Нижнекамск (Бегишево) в Тукаевском районе Татарстана получил положительное заключение экспертизы. Информация размещена на сайте ЕГРЗ.
На работы по капремонту выделят дополнительно 10 млн рублей. Ранее сообщалось, что на реконструкцию полосы планировалось направить 28 млн рублей.
