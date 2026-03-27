Татарстанцам напомнили при какой температуре отключат отопление в квартирах
Перед завершением отопительного сезона в официальных источниках публикуется распоряжение
Отопление в квартире начинают отключать при условии, что пять день подряд среднесуточная температура держится выше +8 градусов. Об этом говорится в постановлении правительства России.
— Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, — написано в документе.
При этом, как отмечается на сайте Роскачества, перед завершением отопительного сезона в официальных источниках (местная администрация, официальные паблики, сайты обслуживающих компаний) публикуется распоряжение. После этого можно ожидать отключения отопления в течение три—пять дней.
Напомним, что среднесуточная температура — это среднее значение температуры воздуха за 24 часа, определяемое как среднее арифметическое измерений, проводимых в определенные часы (обычно четыре или восемь раз в сутки).
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о запрете отключения ресурсов за долги.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».