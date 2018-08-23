Путин на следующей неделе объявит о смягчении пенсионной реформы — СМИ

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе может объявить о смягчении пенсионной реформы.

По предварительной информации, заявление будет озвучено 28 августа. В этот день у президента России запланирована поездка в Новосибирскую и Омскую области, сообщает тelegram-канал издания «Проект» со ссылкой на источники в Кремле, Белом доме и Госдуме.

Один из собеседников утверждает, что наиболее вероятный вариант смягчения реформы — снижение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет. Таким образом, возраст выхода на пенсию поднимут на 5 лет и мужчинам, и женщинам. Кроме того, рассматривается возможность послаблений для многодетных матерей.

Также обсуждается вариант увеличения переходного периода. Сейчас предлагается поднимать пенсионный возраст для женщин — до 2034 года, а для мужчин — до 2029 года. Кроме того, в числе послаблений фигурирует сохранение возраста получения льгот.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков выразил недовольство новой пенсионной реформой. Он заявил, что «здесь люди получают более 10 млн рублей и не понимают, как живут люди со средней зарплатой в 40 тыс. рублей».