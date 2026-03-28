«Мы решили, что этот проект должен быть народным»

Работа над сериалом «Илһам» должна завершиться в октябре

Марсель Мусавиров и Фанис Зиганша. Фото: Радиф Кашапов

В Казани продолжаются съемки сериала «Илһам» о певце Ильхаме Шакирове. Корреспондент «Реального времени» Радиф Кашапов сам принял в них участие. Работы над подготовкой к показу завершатся в октябре. О том, как жизнь народного артиста переносят на экран — в репортаже нашего издания.

Дни и ночи Марселя Мусавирова

В середине марта творческая команда сериала объявила набор в массовку, подчеркивая, что любой человек может появиться в проекте, рассказывающем о любимом татарском певце. Чтобы взяли наверняка, я записался на самую раннюю съемку, которая стартовала в пять утра в одном из ресторанов.

— Мы легко можем собрать массовку сами, но решили, что этот проект должен быть народным, поэтому обратились к зрителям, к жителям республики. Удивительно, но среди них очень много молодежи. Вчера они увидели Марселя в гриме — и с ходу, без команды, начали ему аплодировать, — говорит директор кинокомпании «Ватан 21 век» Алина Сулейманова.

Марсель Мусавиров. скриншот видео с канала ТНВ

На улице встречается исполнитель главной роли Марсель Мусавиров. У актера челнинского драматического театра насыщенные дни и ночи. Вчера он снимался в сцене на телевидении, потом поехал домой, сыграл в спектакле «Яшь йөрәкләр» («Молодые сердца»), поспал пару часов, сел за руль — и вот уже готовится к гриму. Внешне он действительно напоминает молодого Шакирова, к тому же Мусавиров согласился на эксперимент — прошел процедуру наращивания волос, которые теперь старательно накручивают на съемочной площадке, чтобы придать характерную кудрявость. Актер говорит, что недавно его в таком обличье увидела теща и сходу признала в нем народного артиста РСФСР. Сходства добавляет и узнаваемый говор, Мусавиров научился ему слушая радиопередачи, которые актер начал записывать еще в 1960-е.

А Сулейманова восхищается актерами: рассказывает, что вчера на площадке должны были взорвать световой прибор, его искры попали на волосы и одежду, но никто не произнес ни звука, пока не прозвучала команда режиссера Олега Кондрашова: «Стоп мотор!».

Отметим, что Кондрашов на площадке не останавливается на одном дубле. Он советуется с коллегами, выстраивая кадр до мелочей, так, чтобы достоверно играли и актеры, и свет, и общая атмосфера.

В ресторане, помимо него, снимаются актер ТЮЗа Евгений Быльнов и актриса Кариевского театра Гульназ Вафина. Они готовятся к сцене, где Шакиров объясняет московским артистам, что такое «моң». Помимо меня, на задних планах еще несколько девушек и парней, к примеру, ведущая Лина Зиннатуллина, пришедшая с мужем:

— Хочу остаться в истории, — объясняет она свое решение. У каждого в гардеробе нашлись вещи под 70-е, а мне костюмер подбирает галстук. В съемку вовлекается официантка ресторана — с ее подхода к столику начинается трехминутная сцена, которую снимают с разных ракурсов — общим, средним, крупными планом, при этом, разумеется, не только главные герои, но и массовка должны играть каждый раз одно и то же.

На съемочной площадке. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Секретная комната в Тинчуринском

Мусавирову удается вздремнуть — а группа во главе с художником-постановщиком Алисой Галиевой готовит вторую локацию. Располагается она в нынешнем Тинчуринском театре (старое здание театра Камала), но не каждый ее там найдет.

Надо подняться на лифте на шестой этаж, пройти по доскам мимо сценической машинерии — и оказываешься в декорационном цехе величиной со спортивный зал. Это самый верх «паруса». Здесь снимают совещание сотрудников Татарской государственной филармонии, Шакиров работал в ней с 1960 года до своей кончины.

Сначала, говорят, нашли вполне советское помещение в ДК «Сайдаш», но пришли к выводу, что в кадре оно будет выглядеть скучно. А это все-таки не документальное кино, а художественное.

Сулейманова рассказывает, что локация нашлась случайно, особенно ценно, что место не менялось с момента открытия в 1986-м:

— Это территория счастья для киношника, потому что мы сегодня испытываем невероятный голод в поиске локаций 70-х годов, — объясняет она. — Потому что в Татарстане даже в самых отдаленных деревнях произведены реконструкции, ремонты зданий. Для нас это помещение было большой находкой. Но потом началась тяжелейшая работа для художников-постановщиков. Нам нельзя допустить ошибок, поэтому у нас два автора сценария, три режиссера, несколько экспертов, три продюсера: генеральный, креативный, исполнительный.

В Тинчуринском театре. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Кого играет Фанис Зиганша?

Для оператора Рафика Галеева это третий большой татарский фильм. До этого он снимал «Куктау» и «Живы ли вы?»/«Исәнмесез?» с режиссером Ильдаром Ягафаровым. Галеев рассказывает, что зимой они снимали детские годы певца, а сейчас перешли к эпизодам из 60—70-х годов. Он не сразу согласился на проект, но потом, увязав графики с московскими съемками, влился в творческую команду: «Кино — это история, где постоянно приходится креативить и придумывать на ходу. Хорошо, что здесь находятся люди, которые помогают и дают возможность снимать. В этом театре я снимал еще документальный фильм с режиссером Марселем Салимжановым. Я рад, что Тинчуринский идет нам навстречу».

— Я считаю, что важна история, — говорит Галеев. — Если история национальная, и сценарий хорош, то всегда можно сделать хорошее кино, которое будет понятно в любой стране, на любом языке. Потому что человеческие отношения в любой стране одинаковы, и они всегда интересны зрителям. Я оцениваю кино таким образом. Если я как профессионал начинаю замечать, как сделана операторская работа, если переключаюсь на профессиональные дела, значит как зритель я потерял интерес. А если история меня захватывает, то, значит, кино получилось удачным.

Наконец все готово, и съемки начинаются. Здесь Мусавиров взаимодействует с мастером эпизода, актером Камаловского театра Фанисом Зиганшей, который носит огромный парик, что практиковали артисты в советское время. Угадать, кого он воплощает на экране непросто, но Зиганша дает подсказку: он играет нескольких именитых ведущих сразу!

А съемки продолжаются, в частности в одной из деревень Зеленодольского района снимут концерт Шакирова, конечно, со множеством зрителей! Предстоит еще немало смен локаций, немало работы, между тем постпродакшн трехсерийного фильма завершится в октябре.

Проект готовится при поддержке комиссии при раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан и лично Марата Ахметова.