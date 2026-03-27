Единство и защита исторической правды: в Казани представили обновленную Концепцию нацполитики

В Доме дружбы народов обсудили новую редакцию концепции национальной политики в Татарстане

В Татарстане продолжается работа по созданию обновленной концепции государственной национальной политики. Сейчас документ находится на стадии обсуждения. Одно из таких заседаний прошло в Доме дружбы народов республики с участием представителей общественных, национально-культурных и религиозных организаций, профильных министерств и ведомств. Какие разделы претерпели изменения и что будет заложено в стратегии на ближайшие 10 лет, в материале «Реального времени».

Сближение поколений

Обновленную концепцию национальной политики РТ разработала группа экспертов из КФУ, Академии наук РТ, Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана. За основу была взята стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года, в которой были расширены разделы, касающиеся системы образования и молодежной политики. В татарстанском варианте документа в том числе затронуты и эти аспекты.

Акценты сместились в сторону формирования у граждан, прежде всего у молодежи, представлений о единстве многонационального народа России, защиты исторической правды, а также профилактики рисков возникновения конфликтов на межнациональной и религиозной почве.

Как отметила ведущий научный сотрудник Академии наук РТ Лилия Сагитова, которая и презентовала новую редакцию Концепции, очень важной новацией стало внимание к развитию исторического краеведения среди детей и молодежи. Это работа по укреплению гражданского единства через приобщение молодежи к культуре и традициям народов России, внимание к культурному и историческому развитию памятных мест, объектов, олицетворяющих боевую и трудовую доблесть народа.

Введено новое направление — поддержка госпроектов, направленных на сближение поколений и передачу традиционных российских духовно-нравственных ценностей от старших поколений к младшим. «Это акцентируется в новой редакции концепции», — подчеркнула она.

— Не остались без внимания символическая политика и политика памяти, которая решается в части присутствия государственных символов РФ и РТ во всех сферах общественной жизни детей и молодежи через формирование уважительного отношения к символике страны и республики на всех этапах образовательного и воспитательного процесса. Это утверждение идей патриотизма, служения отечеству и ответственности за его судьбу, исторического гражданства, единства дружбы народов и, конечно, межнационального согласия, — выразила уверенность Лилия Сагитова.

Роль русского народа как государствообразующего

Особое внимание в новой редакции Концепции нацполитики в Татарстане уделено роли русского народа как государствообразующего, сохранению исторической памяти, защите традиционных духовно-нравственных ценностей, а также противодействию таким угрозам, как фальсификация истории и попытки дестабилизации межнациональных отношений.

В Концепции получили свое отражение вызовы и риски, связанные с проявлениями русофобии, неонацизма, фальсификации истории, насаждение чуждых для российской нации идеалов и ценностей усилиями недружественных иностранных государств.

— Еще один важный аспект связан с языковой политикой и возросшей значимостью русского языка в качестве госязыка России. В концепции изложены меры по его сохранению и развитию в Татарстане. Также обозначено в качестве приоритетного направления сохранение и развитие татарского языка как госязыка республики и как родного языка, — рассказала представительница Академии наук.

В Стратегии Татарстан позиционируется как духовный и этнокультурный центр татарского народа, где созданы условия для интеллектуальной, экономической и этнокультурной консолидации и в том числе поддержки татар, проживающих за пределами РТ.

Отдельный раздел для каждого субъекта

Впервые в стратегии закреплен отдельный раздел, определяющий модель и ее реализацию непосредственно в субъектах России.

— Для нас при разработке этого документа было важно определить основания общефедеральных трендов межнациональной политики страны и соотнести с ними нашу региональную специфику, выделить приоритетные направления на территории республики. Новая редакция впервые определила вопросы регионального ведения и это очень важно для нас, — отметила Лилия Сагитова.

Объектом государственной национальной политики в РТ является сфера межнациональных, межэтнических отношений, межрелигиозного диалога и этнокультурного развития представителей народов, проживающий в РТ. Отдельным разделом концепции дается характеристика состоянию этих отношений в республике.

Заместитель министра культуры Дамир Натфуллин привел статистику:

80% жителей Татарстана в настоящее время положительно оценивают состояние межнациональных отношений,

80% положительно оценивают положение межконфессиональных отношений,

85% граждан отмечают отсутствие дискриминации по национальному признаку в РТ,

75% не испытывают негативного отношения к иностранным гражданам.

Несмотря на то, что ситуация в Татарстане считается стабильной, нельзя забывать о том, что недружественные страны пытаются не только повлиять на экономику страны, но и вбить клин в межнациональные и межрелигиозные отношения, — подчеркнул заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, под председательством которого прошло заседание межведомственной комиссии.

— Мы продолжаем показывать единство и никому не позволим нас разобщить. Мы должны обеспечить такие условия, чтобы каждому человеку, вне зависимости от его национальности, было комфортно жить в Татарстане, это нужно учесть всем муниципальным образованиям, министерствам, ведомствам, духовным лидерам, — отметил он.

Предложения по новой редакции Концепции нацполитики в республике будут приниматься еще 6 дней. Затем документ поступит на рассмотрение раиса Татарстана Рустама Минниханова.