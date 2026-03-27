Жителям Татарстана напомнили о штрафе за отсутствие флага на номерах машины
Соответствующее правило начало действовать с 2025 года
За отсутствие флага со светоотражающим покрытием на новых номерах автомобиля водителей ждет предупреждение или штраф — 500 рублей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Казани.
В ГИБДД напомнили, что соответствующее правило действует с 1 января 2025 года. Однако некоторые водители еще не успели адаптироваться к изменениям.
