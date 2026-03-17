Картер с инвестиционным «дном»

КАМАЗ требует с разработчика автокомпонентов 87,8 млн рублей за отказ разворачивать серийное производство в Набережных Челнах

КАМАЗ предъявил подмосковному разработчику автокомпонентов иск на 87,8 млн рублей за отказ разворачивать в «КИП-Мастере» производство масляных картеров. «ЕНА-Холдинг» разработал оснастку и изготовил 2 800 картеров для КАМАЗа. Представители автогиганта заявили, что компании гарантировали закупки по цене с инвестиционной составляющей, доходы должны были быть вложены в организацию производства. Этого не произошло. «ЕНА-Холдинг» получил иск, грозящий банкротством, а на разработанной им оснастке теперь работает близкая КАМАЗу компания. Подробности — в материале «Реального времени».

Цена с инвестиционной составляющей

Арбитражный суд Татарстана рассматривает иск ПАО «КАМАЗ» к компании «ЕНА-Холдинг» о взыскании 87,8 млн рублей убытков.

КАМАЗ и отечественный поставщик автокомпонентов «ЕНА-Холдинг» судятся из-за срыва серийного производства, которое планировали запустить в 2024 году. Подмосковная компания по заказу КАМАЗа выполнила НИОКР на разработку прототипа технологической оснастки (то есть пресс-формы) для масляного картера, после чего могла бы развернуть их массовое производство в «КИП-Мастере». Источником инвестиций «ЕНА-Холдинг», как выяснилось в ходе арбитражного процесса, должна была служить выручка от серийных поставок этих компонентов. Автозавод обещал приобретать их по цене, включающей инвестиционную составляющую, а поставщик должен был реинвестировать заработанное в новое производство.





Однако проект остался на уровне прототипа. Автозавод потерял как минимум 2—3 года, а «ЕНА-Холдинг» оказался перед риском банкротства. Камский автозавод предъявил не просто неустойку, а решил взыскать потери в полном объеме: иск на 87,8 млн рублей, притом что по итогам 2021 года выручка «ЕНА-Холдинга» составляла 36 млн рублей (более свежие данные отсутствуют).

Иск к «ЕНА-Холдингу» был зарегистрирован 23 сентября 2025 года, а уже 8 октября 2025 года регистрирующий орган из ФНС РФ принял решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

«ЕНА-Холдинг» занимается производством элементов и систем уплотнений гидроприводов, пластиковых картеров, изделий для автотракторных агрегатов, силовых машин и оборудования общепромышленного назначения с 2001 года, следует из информации на сайте. Среди основных заказчиков компании — УАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ.

От «прототипа» к серии — за один год?

Представитель КАМАЗа рассказал на судебном заседании, что автозавод заключил c ответчиком два взаимосвязанных договора на разработку и изготовление оснастки для производства масляного картера. Первый был подписан в 2022 году с целью проведения НИОКР для создания прототипа оснастки для картера. Второй — на изготовление оснастки для серийного производства в 2024 году. «Разработка на изготовление прототипа заключалась в том, чтобы «ЕНА-Холдинг» показал его работоспособность и возможность создания уникального продукта», — пояснил он.

При этом автозавод и поставщик якобы согласовали инвестиционную программу под предстоящее разворачивание серийного производства картеров на территории «КИП-Мастера». По словам представителя КАМАЗа, инициатором проекта выступил «ЕНА-Холдинг», обещавший вложить инвестиции в октябре 2023 года. Исходя из этого, КАМАЗ установил завышенную закупочную стоимость картера и гарантировал объемы закупок в 2024—2025 годах. Для какого типа двигателя велись НИОКР картеров, в суде не уточняли.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Есть письма, свидетельствующие, что «ЕНА-Холдинг» обязался организовать производственную площадку для выпуска комплектующего изделия на серийной оснастке, — заявил в суде представитель КАМАЗа.

Но по факту условия договора были нарушены, а сроки изготовления серийной оснастки дважды переносились. В это время «ЕНА-Холдинг» осуществлял отгрузки картеров со своей производственной базы в Зеленограде.

В декабре 2022 года стороны согласовали и подписали план поставок пластмассовых картеров. Согласно ему, в феврале, марте и апреле 2023 года должны были быть изготовлены 2 800 картеров на прототипной оснастке.

— Затягивание процесса (создания производства, — прим. ред.), вероятно, обусловлено необоснованным стремлением ответчика извлечь дополнительную выгоду, — предположил представитель автозавода. — Примечательно, что ответчик не представил доказательств организации производства или инвестирования средств в его создание. Мы полагаем, что его действиями причинены убытки, как нарушением заверения обстоятельств, так и нарушением условий договора.



«ЕНА-Холдинг»: требования об убытках «высосаны из пальца»

Представитель «ЕНА-Холдинга» Сергей Сергеев заявил, что компания не собиралась вкладывать деньги в серийное производство картеров в Набережных Челнах.

«Никаких обязательств по организации производства для ПАО «КАМАЗ» ответчик на себя не принимал. Просьб об инвестициях нет в письмах», — сказал он.

Закупку картеров по цене с инвестиционной составляющей он объяснил бухгалтерской формальностью.

«Калькуляция стоимости действительно содержит строку компенсации инвестиций в проект. Однако это лишь объяснение торговой наценки КАМАЗа, то есть просто описание структуры себестоимости. Более того, в этой структуре даже отсутствует строка «прибыль», — сказал Сергеев.

Защитник интересов поставщика убежден, что требования об убытках необоснованны, так как заверения не были закреплены в договорах.

«На наш взгляд, исковое заявление, скажем так, «высосано из пальца», — заключил он. — Если я покупаю молоко по согласованной стоимости, то потом не заявляю убытки из-за того, что потратил на доставку до Москвы».

В ходе разбирательства стало известно, что КАМАЗ получил от разработчика серийную оснастку и на ней выпускаются масляные картеры. Но ее эксплуатирует не «ЕНА-Холдинг», а дружественная автозаводу компания «Ксенон-Сателлит». Она поставляет картеры структурному подразделению автозавода «КАМА ДИЗЕЛЬ».

— КАМАЗ принял это решение вопреки нашим письмам о неготовности производственной площадки «Ксенон-Сателлита», — заявил Сергей Сергеев.

Нельзя нарушать правила в угоду сиюминутной выгоде

— Масляные картеры увеличенного объема являются ключевым элементом в производстве двигателей КАМАЗа, особенно для серии 910, — дал комментарий главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, не касаясь обстоятельств спора.

— Они устанавливаются преимущественно на моторы, предназначенные для магистральных тягачей. Это решение позволяет увеличить масляный объем примерно в полтора раза, что, в свою очередь, значительно продлевает межсервисный интервал. Особенно важны для карьерных самосвалов, где пробег значительно меньше, чем у других видов транспорта. Им нужны картеры увеличенного объема, до 62 литров, при стандартном объеме около 40 литров. Хотя для такой техники более релевантным показателем является количество моточасов, а не пробег, это не меняет сути различия в объеме картеров.



Михаил Захаров / realnoevremya.ru

«В обиходе мы называем его по-домашнему — тазик», — заметил в разговоре с «Реальным временем» один из инженеров КАМАЗа. Сложность его изготовления заключается в том, чтобы подобрать оптимальную конструктивную форму для приема большого объема отработанного моторного масла и продлить ресурс эксплуатации грузовика.