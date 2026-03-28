Аналитики назвали, кому чаще в Татарстане предлагали стажировки в первом квартале 2026 года

Кандидатам из этой сферы предлагают зарплату 149 842 рубля в месяц

Фото: Динар Фатыхов

Лидером по доле вакансий со стажировками в I квартале 2026 года стали водители грузового транспорта: на эту профессию приходится 5,5% от общего числа вакансий с упоминанием стажировок. В среднем на этапе стажировки работодатели предлагали кандидатам 149 842 рубля в месяц. Об этом сообщили «Реальному времени» в «Авито».

На втором месте — повара, на которых приходится 5,2% всех вакансий. Средние предлагаемые зарплаты составили 58 460 рублей. Продавцы‑консультанты занимают третью строчку: их доля — 2,9% от всех вакансий, а средняя зарплата на стажировке — около 67 000 рублей.

В разрезе укрупненных профессиональных групп наибольшая доля стажировок приходится на водителей и курьеров — 18,5%. Почти сопоставимый объем формирует складская логистика: на работников складов приходится 17% таких вакансий. Существенную долю также занимают работники розничной торговли (15%) и строители с ремонтниками (12%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сами стажировки все чаще предполагают конкурентный уровень зарплатных предложений уже на старте. Такой подход позволяет компаниям быстрее привлекать кандидатов и одновременно снижает барьеры входа в профессию, особенно в динамичных отраслях, таких как логистика и торговля, где сохраняется высокий спрос на сотрудников, — прокомментировал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Интерес к стажировкам растет и среди соискателей: за год число откликов на подобные предложения увеличилось более чем на 9%. Особенно заметный рост наблюдается по отдельным направлениям: активнее всего кандидаты откликались на стажерские позиции работников торгового зала (+115%), электромонтажников (+110%), электрогазосварщиков (+94%) и маляров (+81%).

Ранее МВД предупреждало граждан о новой схеме мошенничества, связанной с фиктивным трудоустройством. Мошенники рассылают потенциальным жертвам привлекательные вакансии в несуществующих компаниях через мессенджеры, предлагая пройти оплачиваемую «стажировку».



Рената Валеева