КФУ вошел в топ-5 рейтинга Минтруда по IT-бакалавриату

Казанский федеральный университет занял пятое место с индексом 1,5 в направлении «Информатика и вычислительная техника»

Министерство труда России опубликовало второй рейтинг трудоустройства выпускников вузов и колледжей. В 2026 году вместо восьми областей образования, как в предыдущем исследовании, выделено 52 укрупненные группы специальностей, из-за чего число рейтингов выросло до 232. Из них 185 рассчитаны для вузов и 47 — для колледжей.

Рейтинги формируются на основе двух показателей: доли трудоустроившихся выпускников-очников на второй год после выпуска и данных о среднемесячной медианной зарплате за второй год после окончания обучения. Информация о численности и специальностях выпускников поступает из Рособрнадзора, а сведения о заработной плате — из Социального фонда.

В области образования «инженерное дело, технологии и технические науки» составлены рейтинги по 23 направлениям подготовки, в здравоохранении — по пяти, в искусстве и культуре — по двум, в математических и естественных науках — по шести, в науках об обществе — по семи, в гуманитарных науках — по шести.

Среди крупных вузов по направлению «Информатика и вычислительная техника» лидером стала Высшая школа экономики с индексом 2,19. Второе место занял Университет Иннополис (1,88), третье — Университет ИТМО (1,68). В пятерку также вошли Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (1,55) и Казанский (Приволжский) федеральный университет с индексом 1,5.

Минтруд также составляет отдельные рейтинги по уровням образования — специалитету и бакалавриату, а также магистратуре и ординатуре. Кроме того, отдельно учитываются вузы с малой численностью выпускников — если выпуск составляет менее 1% от общего числа выпускников по направлению либо университет выпускает менее 100 бакалавров и 50 магистров.

Ариана Ранцева