ОПС не было: как суд Казани оценил поставки «неправильных» картриджей по госзаказу

Из 10 осужденных от наказания освободили двоих, включая экс-сотрудника Арбитража Татарстана

Сегодня Вахитовский суд Казани огласил приговор по резонансному делу на 30 млн рублей с организацией производства и поставок через торги в госорганы Татарстана, Москвы и Воронежской области аналогов иностранных картриджей. Итогом семилетнего разбирательства стало исключение обвинений по статье 210 УК РФ — в организации преступного сообщества и участии в нем, оправдание фигурантов по афере с поставкой в республиканский центр СПИД. По остальным обвинениям все 10 фигурантов признаны виновными, при этом в колонию суд отправил лишь двоих, а еще двоих освободил от наказания, сообщает с места журналист «Реального времени».

Прокуратура запрашивала до 19,5 года колонии

Из десятки обвиняемых на момент оглашения приговора под стражей не было никого. Тем не менее усиленный наряд конвоя, прибывший в зал, дал понять всем участникам приговора — домой сегодня уйдут не все.

Тем неожиданнее были первые фразы председательствующего судьи Динара Хабибуллина в резолютивной части приговора — «оправдать за отсутствием состава преступления и признать право на реабилитацию». Частичное оправдание коснулось всей десятки фигурантов. А восьмерых де-факто признали еще и невиновными по эпизоду преступного сообщества. В резолютивной части решения статья 210 УК РФ (организация преступного сообщества) вообще не прозвучала, а вот в мотивировочной, по данным «Реального времени», суд указал основания для исключения ее из объема обвинений.

В числе потерпевших — Министерство образования и науки Татарстана.

В то же время суд признал доказанным — обвиняемые годами занимались поставками в бюджетные учреждения изготовленных на подпольных производственных площадях картриджей, на которые наносилась оригинальная маркировка производителей Hewlett-Packard и Oki. Статус потерпевших по 12 эпизодам доказанных в суде афер, согласно приговору, сохранили Департамент экономического развития Москвы, ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», Управление делами Воронежской области, а также Арбитражный суд Татарстана, Минздрав и Минобр республики, отделение Пенсионного фонда по РТ, Госалкогольинспекция Татарстана, Казанский госпиталь ветеранов войны, Нижнекамский медколледж. Первоначальный ущерб в части поставок оценивался в 18,9 млн рублей, после частичного оправдания он сократился.



При этом суд дал свою оценку обвинению по статье 180 УК РФ — о незаконном использовании чужого товарного знака, группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба правообладателю (следствие оценивало этот ущерб в 19 млн рублей). Семь вменявшихся эпизодов по приговору объединены в два — по каждой из потерпевших компаний, чьи права нарушили подпольные производители.

Все заявленные по делу гражданские иски суд в приговоре оставил без рассмотрения, признав за истцами право на возмещение вреда в гражданском порядке.

Под стражу взяли и Александра Капитонова (крайний справа).

Обвинявшегося в создании ОПС владельца компании «Технологии» Владимира Абросимова суд признал виновным в 12 мошенничествах и двух эпизодах использования чужих товарных знаков и наказал 7 годами колонии общего режима. Также под стражу в зале суда взяли Александра Капитонова, директора и владельца московской фирмы по торговле офисной техникой «Алекс-К», он приговорен к 5,5 года колонии общего режима.

Заметим, что в прениях сторона обвинения запрашивала реальные сроки для всей десятки — до 19,5 года колонии, указывая, что непризнание либо частичное признание вины — лишь способ защиты подсудимых.

Как «амнистировали» бывшего начотдела Арбитражного суда РТ

Суд назначил восьми фигурантам условные сроки от 2 лет до 5,5 года. В частности, Андрей Козлов — руководитель компании «Комерц Про» и двоюродный брат Абросимова — получил 5 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Бывшего начальника административно-хозяйственного отдела Арбитражного суда РТ Руслана Сабирова, с учетом оправдания по двум эпизодам, признали виновным лишь в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) путем содействия поставкам контрафакта по месту работы — в суд, назначили по приговору 2 года лишения свободы условно и тут же освободили от этого наказания за истечением срока давности преследования. Такую же «амнистию» с осуждением на 2 года условно и освобождением сегодня получил осужденный Андрей Чебенев, директор казанского поставщика оргтехники «Контраст-Сервис», в числе заказчиков которого был Кабмин Татарстана.

В «картриджное» дело попали два госконтракта Арбитражного суда Татарстана.

Единственная женщина среди фигурантов, Марина Левашина, работавшая менеджером в «Технологиях» Абросимова, приговорена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Напомним, по версии ГСУ МВД Татарстана, идею подделки Абросимов мог присмотреть в Китае во время неоднократных выездов на международные мероприятия в эту страну. Комплектующие и упаковку для будущей контрафактной продукции участники группы, по версии обвинения, забирали со складов в Чувашии и Марий Эл, а сборка картриджей с незаконным нанесением чужих товарных знаков производилась в подпольном цеху на территории коттеджного поселка «Троицкий парк» в Истринском районе под Москвой.

Изъятое там оборудование, как и мобильные телефоны осужденных, суд сегодня признал орудиями преступления и «приговорил» к конфискации в доход государства. А вот сами картриджи двух вышеназванных марок обязал уничтожить после вступления приговора в силу.

Значительную часть продукции по делу изымали на складах в Марий Эл.

Около 4 тысяч единиц таких же вещдоков по «картриджному» делу были уничтожены еще до поступления дела в суд и исследования, что обернулось скандалом. О случившемся фигуранты и их адвокаты узнали из опубликованного релиза МВД с видеозаписью уничтожения и обратили внимание — ни одну из коробок на камеру не открывали и серийный номер картриджа не демонстрировали. При этом ходатайство следствия о том, что «длительное хранение изъятых картриджей и тонеров опасно для окружающей среды», поскольку отсутствуют необходимые помещения для надлежащего хранения, Вахитовский суд рассматривал без участия самого следователя, без прокурора и, конечно, без стороны защиты. Сами картриджи на обозрение также не представлялись. Более того, экспертиза на предмет технических характеристик и качества данных вещдоков также не проводилась.

Уже в ходе судебного процесса защитники и подсудимые смогли изучить то самое ходатайство следствия и обнаружили в нем недостоверные основания, что якобы осмотр данных предметов произведен с участием представителя правообладателя, что все они сфотографированы, а обвиняемые отказываются принимать их на хранение...

Защита указывала на ряд нарушений по вещдокам еще на этапе их приобщения.

Участники процесса указывали: на стадии изъятия и описания этих утраченных вещдоков фотографировали лишь коробки, да и в описях указывали лишь коробки с картриджами. При этом все уничтоженные картриджи вошли в объем обвинения без оценки экспертов — были они оригинальными, совместимыми или контрафактными...

Абросимов: «Фраза о «кустарном производстве» нужна для обмана суда и публики»

В прениях Владимир Абросимов обращал внимание суда — несмотря на обвинения в «имитации коммерческой деятельности с 2011 по 2019 год путем поставки по госконтрактам «кустарно изготовленных» картриджей», претензий по качеству ни одна организация не предъявляла, до возбуждения уголовного дела. При этом в рамках уголовного дела ущербом бюджетных организаций указана вся сумма контракта — как будто поставок вообще не было либо закупленные картриджи не использовались для печати хоть одного документа.

— Я не отрицаю, что занимался поставкой оригинальных и совместимых расходных материалов, совместимых с печатными устройствами HP, Samsung, и их продажей на внутреннем рынке вместе с продукцией собственного бренда Golden Print («Голден Принт») и ATG, однако я категорически отрицаю вмененное хищение бюджетных средств путем обмана, использование в своей деятельности фиктивных коммерческих организаций и тем более какую-либо деятельность по организации и управлению преступным сообществом, — заявлял бизнесмен Абросимов, отмечая, что официально заниматься расходниками для печати начал еще 23 года назад и достиг успехов:

— Производились поставки во все субъекты РФ. К 2017 году ООО «Технологии» вошло в десятку крупнейших производителей картриджей и комплектующих для печатных устройств. Участвовали во всех профильных выставках в России, странах СНГ, Китае. Еще раз хочу подчеркнуть — бизнес я вел честно, получая прибыль, уплачивая все налоги, не имея намерения у кого-то что-то похищать.

По мнению адвоката Олега Шемаева, следствие оставило много пробелов в этой истории, включая происхождение оригинальной маркировки.

Также коммерсант подчеркивал — «Технологии», «Комерц Про» и «Алекс-К» отрабатывали госконтракты и в части исполнения гарантийных обязательств по замене неисправных расходников. По его мнению, следствие намеренно свело полезные свойства их продукции к наличию «правильной» упаковки, ярлычков и этикеток обладателя товарного знака: «Фраза о «кустарном изготовлении картриджей» нужна для обмана суда и публики!» — утверждал он, высказывая версию о заказном характере данного уголовного дела. Указывал, что задолго до возбуждения дела исполнительным директором «Технологии» стал бывший сотрудник МВД Татарстана Гатин, который и отвечал за производство и поставки.

Абросимов в прениях заявил, что после его ареста в 2019-м Гатин, задействовав связи, «неоднократно передавал ему на подпись документы о передаче активов, угрожая в случае отказа привлечением к ответственности за более тяжкое преступление». Угроза, по мнению подсудимого, была реализована — появилось дело по статье 210 (организация преступного сообщества).

Первый процесс по «картриджному» делу в Вахитовском суде закончился в начале 2022-го возвратом материалов в прокуратуру.

В свою очередь Олег Шемаев, адвокат Капитонова, в своей речи отмечал признаки фальсификации — несоответствие подписей почерку его клиента на приобщенных следствием документах и оттиски двух разных печатей с логотипом «Комерц Про». Откуда взялась вторая, какая является подлинной — силовики не выясняли.

Защитник также обращал внимание на оригинальную голограмму производителя HP. По версии обвинения, участники приобретали коробки с нужными наклейками и упаковочные рукава с нужными товарными знаками у неустановленных лиц и переклеивали на свой товар. «Общеизвестный факт — защитные наклейки этого производителя и им подобные изготавливаются на саморазрушающейся основе и могут быть наклеены только раз. При попытке несанкционированного отклеивания целостность контрамарки нарушается», — сообщал Шемаев, обращая внимание — назначать экспертизу для проверки возможности переклеивания следователи отказались.

Какую оценку этим доводам дал суд первой инстанции — возможно, станет известно уже при рассмотрении апелляционных жалоб.

Заметим, это же дело в 2022-м другой судья Вахитовского суда Казани вернул в прокуратуру Татарстана, указав на неконкретность обвинения. Но Верховный суд республики с ним не согласился.