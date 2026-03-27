На обучение судей в Татарстане направят более 2,1 млн рублей

Повышение квалификации и переподготовку планируется провести для 144 специалистов

Госкомитет Татарстана по закупкам разместил две закупки для нужд Министерства юстиции республики на общую сумму более 2,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по закупкам РТ.

В рамках электронных аукционов планируется заключить контракты на оказание образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Первая закупка касается обучения работников аппаратов мировых судей Татарстана. Планируется, что курс «Правовые, организационные и нравственные основы в деятельности работника аппарата мирового судьи» продолжительностью 36 часов пройдут 89 человек. Стоимость контракта составляет 890 тыс. рублей.

Отдельный контракт на сумму 1,213 млн рублей предусмотрен для обучения мировых судей. В его рамках 40 судей повысят квалификацию по программе «Теоретические и практические вопросы правоприменительной деятельности мировых судей» продолжительностью 172 академических часа. Стоимость обучения одного слушателя составит 17 200 рублей.

Кроме того, 15 впервые назначенных судей пройдут профессиональную переподготовку продолжительностью 292 академических часа. Стоимость обучения одного человека составит 35 000 рублей.

Всего обучение планируется провести для 144 специалистов в сфере юстиции.

Ариана Ранцева