Вашингтон подчеркнул важность диалога с Москвой

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости взаимодействия из-за ядерного потенциала России

Вашингтон считает важным сохранять каналы связи с Москвой из-за ядерного потенциала России. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на фоне визита депутатов Госдумы РФ в Соединенные Штаты, пишет РИА «Новости».

— Россия по-прежнему остается мощной страной с ядерным оружием, и для ядерных держав важно поддерживать определенное взаимодействие на правительственном уровне так же, как мы это делаем на дипломатическом, — отметил Рубио, выступая перед журналистами.

Ранее «Реальное время» писало, что основная задача российской стороны — выстроить понятную механику дальнейшего взаимодействия и задать нормальный ритм контактов с обязательным соблюдением интересов России и ее граждан.

Ариана Ранцева