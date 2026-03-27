В Казани ограничат движение из-за форума «Россия — Исламский мир»

Ограничения на ряде улиц города будут действовать с 11 по 16 мая 2026 года

Фото: Максим Платонов

В Казани временно ограничат движение транспорта на ряде улиц в период подготовки и проведения XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир».

Согласно постановлению, ограничения будут действовать на нескольких участках города. В частности, по улице Пушкина — на участке от улицы Карла Маркса до улицы Большая Красная, а также на парковке №110 по улице Карла Маркса — с 20:00 11 мая до 20:00 15 мая 2026 года.

По улице Хади Такташа движение ограничат на участке от улицы Спартаковской до улицы Марселя Салимжанова с 20:00 13 мая до 20:00 15 мая. На участке от улицы Нурсултана Назарбаева до улицы Туфана Миннуллина ограничения будут действовать с 20:00 12 мая до 23:59 15 мая.

Кроме того, парковку закроют на проспекте Альберта Камалеева, напротив центрального входа в МКСК «Казань», с 20:00 14 мая до 23:59 16 мая.

Ограничения не распространяются на транспорт клиентских групп со специальными пропусками. Комитет по транспорту должен установить временные дорожные знаки и разместить информацию на официальном сайте Минтранса Татарстана.

Также на указанных участках запретят парковку и движение средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты сервисов Whoosh и МТС.Urent, а также велосипеды сервиса «Зеленый город». Перекрытие дорог планируется организовать с использованием грузовой техники или противотаранных блоков.



Ариана Ранцева