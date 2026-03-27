Минздрав разъяснил порядок наставничества для выпускников медвузов

Молодые специалисты смогут самостоятельно выбрать медицинскую организацию для прохождения практики

Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать медицинскую организацию для прохождения наставничества. Это может быть как государственное, так и частное учреждение, пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что работа наставника является добровольной. Она оплачивается в соответствии с действующими нормами Трудового кодекса РФ.

Также в Минздраве отметили, что для наставников не предусмотрено ограничений на работу по совместительству в других медицинских учреждениях.

Ариана Ранцева