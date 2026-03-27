Sony повышает цены на PS5 и PS5 Pro с 2 апреля 2026 года
PS5 будет стоить $649,99, PS5 Pro — $899,99, PlayStation Portal — $249,99 по всему миру
Компания Sony объявила, что с 2 апреля 2026 года увеличивает стоимость своих игровых устройств: PS5 — до $649,99, PS5 Digital Edition — до $599,99, PS5 Pro — до $899,99, PlayStation Portal — до $249,99.
В компании объяснили повышение «сохраняющимся давлением на мировую экономику» и необходимостью продолжать предоставлять инновационные и качественные игровые возможности.
