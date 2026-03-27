В Татарстане 39 партий зерна не прошли проверку на качество и безопасность

Среди них — пшеница, подсолнечник, горох

Фото: Алексей Вангаев

С начала 2026 года в Татарстане исследовали 828 проб зерна и продуктов его переработки общей массой более 437 тыс. тонн. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го. По результатам исследований установлено, что 39 проб (10,5 тыс. тонны зерна) не соответствовали нормативным требованиям по показателям безопасности и качества. Среди них — пшеница, подсолнечник, горох, гречиха на пищевые цели; кормовая кукуруза, ячмень; крупа перловая и ячневая; комбикорм для птицы, крупного рогатого скота, свиней, сообщила пресс-служба ЦОК АПК.

— В частности, в ходе исследований выявлена зараженность вредителями в партии пшеницы массой 500 тонн, поставляемой на пищевые цели и предназначенной для дальнейшего декларирования, а также ячменя на кормовые цели, общей массой 1 тыс. тонн. В отобранных пробах обнаружены два вида насекомых-вредителей: амбарный долгоносик и мучной клещ. Кроме того, в партии чечевицы, предназначенной на пищевые цели, установлено превышение норм максимально допустимых уровней остаточного содержания действующих веществ пестицида имидоклоприд, а в гречихе — тиаметоксама, — отметили в пресс-службе.

Также несоответствия требованиям нормативных документов выявлены по показателям «сорная примесь», «масличная примесь», «массовая доля влаги» в партиях подсолнечника; по показателю «запах» — в партиях кукурузы на кормовые цели; по крупности помола — в партии ржаной муки; по показанию «содержание сухого вещества» в партии гороха; по показателям «содержание массовой доли кальция», «содержание массовой доли фосфора», «содержание массовой доли сырого жира» — в партиях комбикормов и компонентов для их производства и др.

Информацию о несоответствии направили в управление Россельхознадзора по Татарстану для принятия мер реагирования. Кроме того, сведения о несоответствиях были внесены специалистами филиала в информационную систему регистрации лабораторных исследований ФГИС «Веста», а также направлены заказчикам испытаний.

Никита Егоров