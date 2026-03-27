Список иноагентов пополнился новыми именами
Министерство юстиции РФ включило в перечень физических и юридических лиц четырех новых участников
Министерство юстиции РФ обновило список физических и юридических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.
В новый перечень вошли кинорежиссер Павел Таланкин*, журналистка Марина Скорикова*, бизнесмен Виталий Гинзбург* и проект «Христиане против войны»*.
Справка
*признан Минюстом России иностранным агентом
