Euroclear упростил платежи по российским еврооблигациям

Иностранным инвесторам, кроме граждан США, больше не нужно одобрение OFAC для некоторых транзакций

Бельгийский депозитарий Euroclear изменил порядок проведения транзакций по российским еврооблигациям. Теперь иностранным инвесторам, кроме граждан США, не требуется одобрение OFAC для некоторых выплат, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Ранее после санкций 2022 года иностранные инвесторы не могли получать выплаты по еврооблигациям стандартными каналами. Россия предлагала использовать замороженные на счетах Euroclear активы своих инвесторов, но процесс был сложным.

По данным агентства Bloomberg, ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ, из которых около €185 млрд хранятся в Euroclear. В декабре 2025 года ЦБ РФ подал иск к Euroclear на 18,2 трлн рублей.



Ариана Ранцева