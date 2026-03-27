Германия предлагает ЕС не признавать старые российские паспорта
Инициатива поддержана Чехией, Финляндией, Польшей и Румынией, обсуждение пройдет на техническом уровне
ФРГ инициировала в Евросоюзе идею скоординированного прекращения признания небиометрических российских паспортов. Инициативу поддержали Чехия, Финляндия, Польша и Румыния, сообщили Euractiv три дипломата.
Предложение объясняют усилением пограничной безопасности. Документ с биометрией содержит электронный чип, фото и отпечатки пальцев, действует 10 лет и обеспечивает упрощенный въезд в страны, признающие новые паспорта.
Ранее «Реальное время» писало, что эксперт посоветовал россиянам брать с собой в путешествие два загранпаспорта.
