В Татарстане продажи просроченной «молочки» снизились почти вдвое

С мая 2024 года кассы заблокировали более 13 млн единиц небезопасной продукции

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане почти в два раза сократились продажи просроченной молочной продукции. Об этом сообщили по итогам работы разрешительного режима на кассах, который действует с мая 2024 года, сообщает Роспотребнадзор РТ.

Отмечается, что кассовые системы автоматически блокируют попытки продажи просроченных товаров. За время работы механизма в республике зафиксировано устойчивое снижение таких нарушений.

В целом менее чем за два года кассы заблокировали более 13 млн единиц небезопасной молочной продукции.

Кроме того, система маркировки фиксирует рост ответственности участников рынка. С января по март 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество нарушений при обороте молочной продукции снизилось на 90%.

Проверить информацию о товаре покупатели также могут через мобильное приложение «Честный знак», которое позволяет получить данные о продукции и при необходимости направить жалобу.

Ариана Ранцева