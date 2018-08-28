Дуров о передаче данных пользователей Telegram: «Это еще один способ воспрепятствовать террористам»

Основатель Telegram Павел Дуров пояснил новые правила конфиденциальности. Он заявил, что «это еще один способ воспрепятствовать террористам в злоупотреблении нашей платформой».

«До этого у нас не было настоящей политики конфиденциальности, нам пришлось создать ее этим летом из-за GDPR», — цитирует Дурова «Настоящее Время» и поясняет, что GDPR — новый закон ЕС о защите данных.

Кроме того, основатель мессенджера в очередной раз подчеркнул, что данные будут переданы только в случае получения решения суда. Информация о подобных случаях будет опубликована в отчете мессенджера.

О решении Telegram выдавать IP-адрес и номер телефона спецслужбам стало известно сегодня. Однако, по данным пресс-службы, мессенджер еще ни разу не выдавал данные.