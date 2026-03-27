В России разработали меры для развития индустрии компьютерных игр

Сейчас для приема платежей от зарубежных пользователей разработчикам игр часто приходится оформлять права на эти игры на зарубежные юрлица

Фото: Артем Дергунов

В Минцифры России разработали ряд мер, которые помогут развить российскую индустрию компьютерных игр. В ее рамках планируют создать для их разработчиков спецрежим применения существующих льгот для IT-отрасли, сообщил глава министерства Максут Шадаев, чьи слова приводит ТАСС.

По словам министра, данный спецрежим будет учитывать существующие особенности лицензирования компьютерных игр. Он отметил, что для приема платежей от зарубежных пользователей разработчикам игр часто приходится оформлять права на эти игры на зарубежные юрлица.

— Предлагается предоставить таким разработчикам возможность включать такие игры в реестр российского ПО, в случае если для российских пользователей эти игры будут поддерживаться и размещаться на IT-инфраструктуре внутри страны, — объяснил Шадаев.

По его словам, наличие игр в реестре российского ПО позволит их разработчикам пользоваться льготой по НДС. Также в план включили другие меры, направленные на стимулирование разработки новых игр, упрощение их экспорта и продвижение на международный рынок.

Никита Егоров