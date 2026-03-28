Новости общества

12:10 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане закрыли три аэропорта

05:56, 28.03.2026

В республике ввели режим ракетной опасности

Фото: Реальное время

Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска (Бегишево) закрыли. Ограничение ввели в 05:29 мск, передает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.

Ранее в Татарстане объявили режим ракетной опасности. Ограничения ввели в 04:57 мск.

Также в Казани прозвучали сирены. Звуковое оповещение длилось около четырех минут.

По данным СМИ, ракетную опасность примерно в то же время, что и в Татарстане, также объявили в Самарской, Брянской, Оренбургской, Волгоградской, Пензенской областях и Пермском крае.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

