В Татарстане закрыли три аэропорта
В республике ввели режим ракетной опасности
Аэропорты Бугульмы, Казани и Нижнекамска (Бегишево) закрыли. Ограничение ввели в 05:29 мск, передает пресс-служба Росавиации в телеграм-канале.
Ранее в Татарстане объявили режим ракетной опасности. Ограничения ввели в 04:57 мск.
Также в Казани прозвучали сирены. Звуковое оповещение длилось около четырех минут.
По данным СМИ, ракетную опасность примерно в то же время, что и в Татарстане, также объявили в Самарской, Брянской, Оренбургской, Волгоградской, Пензенской областях и Пермском крае.
