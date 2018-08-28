Роскомнадзор пригрозил заблокировать «Яндекс.Видео» из-за пиратского контента

Роскомнадзор может заблокировать «Яндекс.Видео», если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Если «Яндекс» не примет меры, то по закону сервис «Яндекс.Видео» должен быть заблокирован. Вообще, конечно, решение Мосгорсуда необходимо исполнять. Тут никуда не деться», — цитирует Субботина «Интерфакс».



Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов. Речь идет о нелегально размещенных сериалах «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационном сериале «Осторожно, земляне».

