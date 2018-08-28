В Сети опубликовали видео с поездкой на беспилотном такси в Иннополисе

В Сети появилось видео с поездкой на беспилотном такси в Иннополисе. Город стал тестовой площадкой для передвижения автомобиля.

Всего в Иннополисе открылись пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром имени Попова. Беспилотный автомобиль «Яндекса» будет работать в городе каждый день.

Напомним, что в июле президент РТ Рустам Минниханов лично протестировал новый беспилотный автомобиль «Яндекс». А уже сегодня было запущено первое в Европе беспилотное такси. Кроме того, «Яндекс» и правительство Татарстана подписали соглашение о развитии отрасли в республике.