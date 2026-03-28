Россияне назвали достойный уровень пенсии

Самые высокие пенсионные ожидания оказались у москвичей

Достойный уровень пенсии составляет 53,5 тыс. рублей, считают россияне. За последние полгода эта сумма увеличилась на 7%, пишет РИА «Новости» со ссылкой на SuperJob.

Причем пенсионные ожидания от пенсий у мужчин — 54,8 тыс., а у женщин — 52,4 тыс. Также отличаются запросы и в зависимости от возраста. Например, люди старше 45 лет считают достойной пенсию в 56,2 тыс. рублей, лица 35—45 лет — 55,8 тыс., а молодые люди(до 35 лет) — 50,8 тыс.

Наличие высшего образования повышает пенсионные ожидания: обладатели дипломов вузов считают достойной сумму в размере 55,8 тыс. рублей, а опрошенные, имеющие среднее профобразование, — 52,1 тысячи.

Что касается «городских особенностей», то москвичи назвали достойной пенсию в размере 57,9 тыс., жители Санкт-Петербурга — 57,6 тысячи. На третьем месте по пенсионным ожиданиям — Хабаровск (55,4 тыс.), на четвертом — Краснодар (54,9 тыс.), а на пятом — Владивосток и Красноярск (54,5 тыс. в обоих городах).

Никита Егоров