Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за нападения на «Русский дом»

Российская сторона заявила протест и потребовала расследовать инцидент в Праге

Посол Чехии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с нападением на «Русский дом» в Праге, пишет RT.

В ходе встречи российская сторона заявила дипломату протест.

Москва также потребовала от чешских властей провести расследование произошедшего и наказать виновных.



Ариана Ранцева