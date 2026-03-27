Посла Чехии вызвали в МИД РФ из-за нападения на «Русский дом»
Российская сторона заявила протест и потребовала расследовать инцидент в Праге
Посол Чехии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с нападением на «Русский дом» в Праге, пишет RT.
В ходе встречи российская сторона заявила дипломату протест.
Москва также потребовала от чешских властей провести расследование произошедшего и наказать виновных.
